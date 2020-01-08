Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения украинского самолета Boeing-737 в Иране. Об этом 8 января он написал на своей странице в Facebook

«Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, отвечающих за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии», — написал Зеленский.

Он также отметил, что независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера, по данным СНБО Украины, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.