На месте крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737 в Тегеране обнаружили один из черных ящиков, сообщило иранское информагентство FARS в Twitter в среду, 8 января

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