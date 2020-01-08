«Он цел. Идут поиски второго ящика», — цитирует СМИ официального представителя управления гражданской авиации Ирана.

В Сети появился предварительный список пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Иране
В Сети появился предварительный список пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Иране
© Фото: Facebook МВД Украины
Трагедия произошла рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни. По последним данным, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 177 человек, все погибли.

Тегеран и Киев  утверждают, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты.

 