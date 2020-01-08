«Он цел. Идут поиски второго ящика», — цитирует СМИ официального представителя управления гражданской авиации Ирана.
#İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti— Hakan ALTAY✒🇹🇷 (@haltay73) 8 января 2020 г.
AA muhabiri İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü bölgeden gelişmeleri takip ediyor https://t.co/9nmrBieGbS pic.twitter.com/gBrtftoxlP
Трагедия произошла рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни. По последним данным, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 177 человек, все погибли.
Тегеран и Киев утверждают, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.
Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты.