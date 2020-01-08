«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа — также граждане Украины», — http://www.rnbo.gov.ua/news/3455.html Данилов.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter сообщил, что на борту самолета находились 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины — 2 пассажиров и 9 членов экипажа, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Британии.
Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020
Іран — 82;
Канада — 63;
Україна — 2 + 9(екіпаж);
Швеція — 10;
Афганістан — 4;
ФРН — 3;
Велика Британія — 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.
Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера, по данным СНБО Украины, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.