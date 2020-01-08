На борту самолета Boeing-737 находились 11 граждан Украины. Об этом в среду, 8 января, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства

«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа — также граждане Украины», — http://www.rnbo.gov.ua/news/3455.html Данилов.

МАУ приостановила полеты в Иран и выразила соболезнования родственникам погибших © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba Вадим Пристайко на своей странице в Twitter сообщил, что на борту самолета находились 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 граждан Украины — 2 пассажиров и 9 членов экипажа, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Британии.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран — 82;

Канада — 63;

Україна — 2 + 9(екіпаж);

Швеція — 10;

Афганістан — 4;

ФРН — 3;

Велика Британія — 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

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Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту лайнера, по данным СНБО Украины, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.