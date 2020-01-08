Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» подтвердила факт крушения самолета Boeing-737 неподалеку от Тегерана. Соответствующее сообщение 8 января появилось на официальной странице компании в Facebook

«Сегодня, 8-го января 2020 года, самолет авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран — Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским временем. По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту», — говорится в сообщении.

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«Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и будет делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок», — добавили в МАУ.

По состоянию на 9:30 8 января авиакомпания «в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия».