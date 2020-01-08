«Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений», — написал президент.
Он также отметил, что Министерство иностранных дел уже готовит точные списки погибших пассажиров и членов экипажа.
По словам Зеленского, Киев предоставит спецборты, которые вывезут из Тегерана тела погибших.
«Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета», — написал президент.
Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.На борту лайнера находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.