Президент Украины Владимир Зеленский попросил воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий о причинах крушения украинского самолета в Иране. Об этом в среду, 8 января, он написал на своей странице в Facebook

«Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений», — написал президент.

На борту потерпевшего крушение в Иране украинского самолета находилось 177 человек - СНБО © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По словам Зеленского, Киев предоставит спецборты, которые вывезут из Тегерана тела погибших.

«Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета», — написал президент.

Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.На борту лайнера находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.