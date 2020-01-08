Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уточнил, что на борту разбившегося в Иране Boeing-737 находилось 177 человек. Об этом в среду, 8 января, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"… Даны поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации», — заявил Данилов.

Зеленский прервал поездку в Оман из-за крушения украинского самолета в Иране © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, глава Службы безопасности, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов и глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Руководить оперативным штабом по поручению Зеленского будет секретарь СНБО Данилов.

Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера, направлявшегося в Киев, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.