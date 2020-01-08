«Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа», — написал Гончарук.
Он также отметил, что точное число граждан Украины на борту пока уточняется и более подробная информация будет опубликована в ближайшее время.
Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.