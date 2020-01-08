Украинский консул выехал на место крушения самолета Boeing-737, направлявшегося из Тегерана в Киев. Об этом в среду, 8 января, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

«Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа», — написал Гончарук. Украинский самолет со 167 пассажирами потерпел крушение в Иране © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.