«Официальный представитель аэропорта Тегерана заявил, что все пассажиры и экипаж украинского самолета, который потерпел крушение утром в среду, погибли. Это 167 пассажиров и 9 членов экипажа», — говорится в сообщении.
Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент Украины Владимир Зеленский. Он также подтвердил информацию о том, что в результате крушения никто не выжил.
«Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
По предварительным данным, борт потерпел крушение из-за технической неисправности, обстоятельства трагедии пока выясняются.