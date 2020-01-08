Самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев, все пассажиры и члены экипажа погибли, передает иранское информагентство IRNA в среду, 8 января

«Официальный представитель аэропорта Тегерана заявил, что все пассажиры и экипаж украинского самолета, который потерпел крушение утром в среду, погибли. Это 167 пассажиров и 9 членов экипажа», — говорится в сообщении.

Коллапс Одесского аэропорта. Что губит самолеты на посадке и взлете © avianews.com Владимир Зеленский. Он также подтвердил информацию о том, что в результате крушения никто не выжил.

«Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, борт потерпел крушение из-за технической неисправности, обстоятельства трагедии пока выясняются.