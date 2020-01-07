В 2019 году Украина отказала во въезде более 7,3 тысячам граждан РФ. Об этом во вторник, 7 января, сообщило Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале

«В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 больше 7,3 тысячи граждан РФ не смогли въехать на Украину», — говорится в сообщении. В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера © Instagram alexandramitroshina Александре Митрошиной, киевскую лекцию которой накануне пытались сорвать националисты, в дальнейшем запретят въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма.