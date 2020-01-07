«В 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду», — говорится в сообщении.
В следующем году украинцы, планирующие поездку на территорию ЕС должны будут за 96 часов до поездки заполнить онлайн-анкету в системе ETIAS. Для этого будет необходимо предоставить некоторые личные данные, а также ответить на несколько вопросов, в том числе о состоянии здоровья и поездках в страны повышенного террористического риска.
Стоимость обработки анкеты составит 7 евро (около 500 рублей). Для лиц младше 18 и старше 70 лет услуга будет предоставляться бесплатно. Разрешение на посещение Шенгенской зоны будет действительно в течение трех лет.
По данным издания, 95% заявителей будут получать ответ в течение несколько минут после подачи заявки, остальные — после рассмотрения анкеты сотрудником органа, контролирующего систему.
В настоящее время для украинцев, въезжающих в ЕС на срок не более 90 дней, действует безвизовый режим.