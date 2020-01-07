С 2021 года граждане Украины должны будут проходить платную авторизацию для въезда на территорию ЕС. Об этом 6 декабря сообщило издание «Обозреватель»

«В 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду», — говорится в сообщении.

Минус четыре миллиона украинцев. Министр Дубилет рассказал, как безвиз повлиял на миграцию © Facebook, Дмитрий Дубилет

Стоимость обработки анкеты составит 7 евро (около 500 рублей). Для лиц младше 18 и старше 70 лет услуга будет предоставляться бесплатно. Разрешение на посещение Шенгенской зоны будет действительно в течение трех лет.

По данным издания, 95% заявителей будут получать ответ в течение несколько минут после подачи заявки, остальные — после рассмотрения анкеты сотрудником органа, контролирующего систему.

В настоящее время для украинцев, въезжающих в ЕС на срок не более 90 дней, действует безвизовый режим.