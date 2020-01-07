Экс-депутат Верховной Рады Михаил Добкин за полмиллиона гривен выкупил 700-килограммовый Орден Победы – фрагмент Монумента славы, демонтированного во Львове в марте 2019 года. Об этом Добкин написал на своей странице в Facebook в понедельник, 6 января

«Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен (около 1,3 млн рублей). Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», — написал Добкин.

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Мемориал «Монумент боевой славы советских Вооруженных сил» во Львове открыли в 1970 году, он состял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и Родины-матери.

Стела состояла из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.