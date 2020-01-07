«Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен (около 1,3 млн рублей). Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», — написал Добкин.
Он также отметил, что демонтаж советских памятников на Украине происходит, скорее всего, не только по идеологическим причинам, а также является «неплохим бизнесом».
Мемориал «Монумент боевой славы советских Вооруженных сил» во Львове открыли в 1970 году, он состял из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и Родины-матери.
Стела состояла из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.