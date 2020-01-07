«В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10:23 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в работе находятся три энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет 2 430 МВт.
В «Энергоатоме» подчеркивают, что радиационный фон на прилегающих к реактору территориях не изменился и находится в норме.