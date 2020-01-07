Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции (РАЭС) был отключен для планового ремонта. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба государственного предприятия «Энергоатом»

«В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10:23 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта (ППР), рассчитанного на 45 календарных дней», — говорится в сообщении.

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В «Энергоатоме» подчеркивают, что радиационный фон на прилегающих к реактору территориях не изменился и находится в норме.