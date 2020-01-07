Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что поражение экс-президента Украины Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году связано с его вмешательством в дела канонической Украинской православной церкви. Об этом он заявил 7 января в рождественском интервью на телеканале «Россия 1»

«Сокрушительное поражение господина Порошенко, который, как известно, ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела Церкви, которое господин Порошенко олицетворял. Его философия — жизненная, политическая — оказалась битой. Народ не принял ни его, ни его взглядов на урегулирование церковных отношений, и это, конечно, замечательно», — заявил патриарх.

По его мнению, это свидетельствует о «мудрости православных украинцев, об их способности оставаться самими собой и выдерживать натиск со стороны».

«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине © klasnaocinka.com.ua Владимира Зеленского положение канонической православной церкви изменилось к лучшему, хотя «кое-где есть, конечно, определенная инерция».

«Есть непримиримые отношения Православной Церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях Церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине», — заключил он.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко, Константинопольский патриархат и раскольнические структуры провели в Киеве так называемый объединительный собор, который объявил о создании неканонической «Православной церкви Украины».

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).