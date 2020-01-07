Госсекретарь США Майк Помпео, ранее отложивший визит на Украину, может посетить страну в конце января. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус

Украина.ру на Youtube Россияне пожелали украинцам в новом 2020 году мира, процветания и дружбы — видео