«Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца», — пишет Миллер.

Помпео все же перенес поездку на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Помпео все же перенес поездку на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Он также приложил к посту скриншот, в котором говорится, что Зеленский обсудил с Помпео отложенный визит, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь поблагодарил украинского президента за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде.

Визит Помпео на Украину должен был состояться 3 января. 

 

 