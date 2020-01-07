«Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца», — пишет Миллер.
Он также приложил к посту скриншот, в котором говорится, что Зеленский обсудил с Помпео отложенный визит, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь поблагодарил украинского президента за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде.
Pompeo just had a call with Ukraine’s Zelensky. Comes after he delayed his visit to Kyiv. He’s now expected to go at the end of the month. pic.twitter.com/tgpR4KgZ5v— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 6, 2020
Визит Помпео на Украину должен был состояться 3 января.