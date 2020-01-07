Полицейские задержали националистов, которые пытались сорвать лекцию российского блогера Александры Митрошиной в Киеве. Об этом в понедельник, 6 января, на своей странице в Facebook сообщило гражданское движение «Відсіч»(«Отпор»)

Дикий, Дикий Zaxid. Как атошники и националисты воюют с прессой во Львове © Сергей Лейченков‎ / ГО "УСУ АТО" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого.

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украины задерживает нашего активиста Leo Ovcharenko по сути, за вопрос «чей Крым» к российской блогерше, которая приехала «делиться опытом» и перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — говорится в сообщении.

На видео, опубликованном на YouTube одним из посетителей лекции можно услышать, как активист перебивает блогера, на что недовольные слушатели начинают скандировать «выйди!».

Неизвестная посетительница также пристыдила сторонника активистов, который вел прямую трансляцию задержания, посоветовав ему сначала «отслужить», а затем делать громкие заявления.

По данным движения «Відсіч», активистов отпустили спустя три часа.

Александра Митрошина — российский блогер, журналистка, общественный деятель и радиоведущая. Она также известна как активистка феминистического движения и основательница общественного движения #ЯНеХотелаУмирать, направленного против домашнего насилия.