Ситуация с лесными пожарами в Австралии, которые начались в октябре прошлого года, приобретает катастрофический характер. В результате стихийного бедствия уже уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, сгорели 1,3 тысячи жилых домов, погибли 16 человек и еще 17 пропали без вести.
По словам Порошенко, лесные пожары в Австралии — это не локальная история, а трагедия мирового масштаба.
«Украине нужно демонстрировать соответствующий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра [Скотта] Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!.. Не будьте в заблуждении — события в Австралии угрожают глобальными последствиями!» — написал он.
При этом особое внимание обращает на себя фраза «не будьте в заблуждении», которая на украинском звучит как «не будьте в омані». Такую формулировку можно расценить как троллинг со стороны Порошенко, так как сейчас Зеленский с семьей находится в Омане.
Ранее в Офисе президента сообщили, что данная поездка является рабочей и проводится на «высшем уровне», однако отправился в Султанат Зеленский за свой счет, а визит заранее не анонсировался. Кроме того, местные СМИ Омана также ничего не слышали о встрече украинского президента с топ-чиновниками страны.