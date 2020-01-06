Экс-президент, нардеп Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому безотлагательно позвонить премьеру Австралии, которая страдает от разрушительных пожаров. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook 6 января

Партия Порошенко потребует отчета от Офиса президента и МИД о поездке Зеленского в Оман © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По словам Порошенко, лесные пожары в Австралии — это не локальная история, а трагедия мирового масштаба.

«Украине нужно демонстрировать соответствующий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра [Скотта] Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!.. Не будьте в заблуждении — события в Австралии угрожают глобальными последствиями!» — написал он.

При этом особое внимание обращает на себя фраза «не будьте в заблуждении», которая на украинском звучит как «не будьте в омані». Такую формулировку можно расценить как троллинг со стороны Порошенко, так как сейчас Зеленский с семьей находится в Омане.

Ранее в Офисе президента сообщили, что данная поездка является рабочей и проводится на «высшем уровне», однако отправился в Султанат Зеленский за свой счет, а визит заранее не анонсировался. Кроме того, местные СМИ Омана также ничего не слышали о встрече украинского президента с топ-чиновниками страны.