Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о новом случае захвата своего храма сторонниками раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Инцидент произошел в селе Грынява Ивано-Франковской области, говорится в сообщении УПЦ 6 января

Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ «добровольно» перешли в ПЦУ за год © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк отмечается в нем.

В пресс-службе добавили, что нападению также подвергся церковный дом, в котором располагается трапезная и воскресная школа.

Помимо этого, УПЦ сообщает о неоднократных попытках сорвать богослужения в ее храмах представителями раскольнической церкви в Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской и других областях Украины.

Нападения на храмы УПЦ и их прихожан происходят достаточно часто. Так, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в конце декабря сообщил о более чем 250 уголовных делах, возбужденных по факту таких инцидентов.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Именно ей принадлежат храмы на Украине, которые после создания в конце 2018 года ПЦУ начали захватывать раскольники.

Впрочем, даже несмотря на давление государства и сторонников ПЦУ, за 2019 год каноническая церковь, по данным митрополита Антония, увеличила число приходов почти на 250, а число монашествующих — на 100.