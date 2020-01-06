На Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания защиты отключен третий энергоблок
На Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания защиты отключен третий энергоблок
© пресс-служба Южно-Украинского энергокомплекса
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети 4 января из-за срабатывания автоматической защиты.

«Шестого января 2020 года в 03:43 (04:43 мск — ред.) энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что указанный энергоблок лишь 29 ноября 2019 года был подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта.

Южно-Украинская АЭС — расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Суммарная мощность трех энергоблоков АЭС — 3000 МВт.