Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, который был отключен из-за срабатывания автоматической защиты, подключен к энергосети. Об этом сообщила пресс-служба компании «Энергоатом» 6 января

На Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания защиты отключен третий энергоблок © пресс-служба Южно-Украинского энергокомплекса

«Шестого января 2020 года в 03:43 (04:43 мск — ред.) энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что указанный энергоблок лишь 29 ноября 2019 года был подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта.

Южно-Украинская АЭС — расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Суммарная мощность трех энергоблоков АЭС — 3000 МВт.