Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Кремля

Меркель позвонила Путину. Говорили про Украину и транзит газа, но это было не главное © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что также будет рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

После этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» тем, кто убил Сулеймани. Вечером 5 января в иракском Багдаде произошел ракетный обстрел территории возле посольства США, в результате которого пострадали несколько человек.

В свою очередь Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Что касается урегулирования на востоке Украины, то по итогу нормандского саммита стороны договорились обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, поддержать соглашение в рамках Контактной группы по разведению сил в трех дополнительных участках в зоне конфликта к концу марта 2020 года, а также провести обмен пленными в Донбассе.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря: в результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.