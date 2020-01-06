Члены Государственной Думы сочли провокацией украинскую инициативу установить памятник лидеру Организации украинских националистов* (ОУН) Степану Бандере на границе с РФ, передает РИА Новости 6 января

Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк Руслан Марцинкив сообщил, что в украинском Конотопе — в 40 километрах от границы с Россией — может появиться памятник Бандере. Этот монумент может стать самым восточным памятником националисту в стране: его планируется установить лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль».

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина назвала эту идею провокацией, направленной против попыток нормализации отношений между Россией и Украиной.

«Очевидно, что это провокация, направленная против попыток нормализации отношений между РФ и Украиной. Однако идеи конфронтации с Россией не пользуются поддержкой населения приграничных украинских регионов, и потому памятник главарю ОУН едва ли будет пользоваться популярностью среди местных жителей. Скорее всего, его судьба будет незавидной», — сказала она.

Аналогичную точку зрения высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек, по мнению которого, подобный памятник долго простоит.

«Желание установить памятник Бандере на границе с Россией — это не только провокация, но и надежда на постоянное раздражение российского общества в отношении этого поступка. Сколько простоит там этот памятник — большой вопрос, ведь, как известно, сильные страны с памятниками не воюют, а те, кто не ощущает себя государством и судорожно ищет свое место, а точнее, к кому "приклеиться" в этом мире, — у того постоянные войны с памятниками, барельефами и даже с солдатскими могилами», — заявил он.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская назвала идею с памятником «бредовой» и предложила вместо этого возвести часовню как символ новой жизни и отношений между государствами.

«Все это бредовые идеи, которые не имеют никакого отношения к обычным украинцам. Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами», — отметила парламентарий.

На Украине день рождения Бандеры — одного из идеологов украинского национализма — включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.

* Организация запрещена в РФ