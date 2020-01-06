Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовит запрос в Офис главы государства и МИД относительно поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Оман. Об этом депутат от «Евросолидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила на своей странице в Facebook 5 января

Киев заинтересован в прямых инвестициях из Омана - пресс-служба Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

«Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно — приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники. Готовим запрос от "Европейской солидарности" на ОПУ и МИД — кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать», — написала Климпуш.

Тем временем пресс-служба Зеленского сообщила, что украинский лидер на встрече с Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. Также отмечается, что они обсудили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.