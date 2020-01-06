Ранее в этот же день пресс-служба ОП сообщила, что Зеленский с семьей за свои средства улетел в Оман, где провел встречу министром, ответственным за иностранные дела Султаната, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
«Президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно — приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники. Готовим запрос от "Европейской солидарности" на ОПУ и МИД — кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать», — написала Климпуш.
Тем временем пресс-служба Зеленского сообщила, что украинский лидер на встрече с Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. Также отмечается, что они обсудили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.