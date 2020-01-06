Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере $80 миллионов (почти 5 миллиардов рублей) за голову президента США Дональда Трампа, передает The Mirror 5 января

Трамп пообещал нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на возможные атаки Тегерана © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Касемом Сулеймани, который погиб в результате ракетных ударов по аэропорту Багдада и его окрестностям по приказу Трампа.

Отмечается, что ведущий церемонии — траурный панегирист, чье имя не удалось найти, на ТВ заявил, что, так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

«Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесет нам голову [Трампа]», — заявил он.

⭕️بالفيديو: المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار (دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب. pic.twitter.com/jMZBFKM5u8 — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) 5 января 2020 г.

Как отмечает en24, данное заявление можно расценивать как элемент пропаганды, так как официального заявления от иранских властей пока не поступало.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» тем, кто убил Сулеймани. Вечером 5 января в иракском Багдаде произошел ракетный обстрел территории возле посольства США, в результате которого пострадали несколько человек.

В свою очередь Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.