Оманские СМИ проигнорировали визит Зеленского в Султанат на высшем уровне

Накануне, 5 января, пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский с семьей за свои средства улетел в Оман, где провел встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната.
Однако основные англоязычные СМИ Омана не осветили это событие. Так, на сайте Times of Oman за последние три дня нет ни одного упоминания об Украине и о визите Зеленского на высшем уровне.
Поиск по сайту выдает прошлогодние новости об Украине со ссылкой на другие СМИ. На странице в Facebook также нет новостей о визите Зеленского.
На сайте Muscat Daily тоже нет сообщений о встрече президента Украины с высшими должностными лицами Омана. Поиск на Facebook-странице среди новостей за 2020 год также не выдал никаких результатов.
Еще одно англоязычное издание Омана — Oman Observer — тоже ничего не написало о визите Зеленского. На портале имеется информация о ряде встреч, которые прошли 5 января, но среди них нет делегации украинского президента.
На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии, которое также отвечает за связи с Оманом, нет сообщений о встрече Зеленского с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман.
При этом, как сообщила ранее пресс-служба Зеленского, украинский лидер на встрече с Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. Также отмечается, что они обсудили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.