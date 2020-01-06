Оманские СМИ проигнорировали визит Зеленского в Султанат на высшем уровне

Средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите президента Украины Владимира Зеленского в эту страну и о его встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, передают «Буквы» 6 января

Киев заинтересован в прямых инвестициях из Омана - пресс-служба Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Однако основные англоязычные СМИ Омана не осветили это событие. Так, на сайте Times of Oman за последние три дня нет ни одного упоминания об Украине и о визите Зеленского на высшем уровне.

Поиск по сайту выдает прошлогодние новости об Украине со ссылкой на другие СМИ. На странице в Facebook также нет новостей о визите Зеленского.

На сайте Muscat Daily тоже нет сообщений о встрече президента Украины с высшими должностными лицами Омана. Поиск на Facebook-странице среди новостей за 2020 год также не выдал никаких результатов.

Еще одно англоязычное издание Омана — Oman Observer — тоже ничего не написало о визите Зеленского. На портале имеется информация о ряде встреч, которые прошли 5 января, но среди них нет делегации украинского президента.

На сайте посольства Украины в Саудовской Аравии, которое также отвечает за связи с Оманом, нет сообщений о встрече Зеленского с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман.

При этом, как сообщила ранее пресс-служба Зеленского, украинский лидер на встрече с Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана. Также отмечается, что они обсудили укрепление отношений между странами, в частности, сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.