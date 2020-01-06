При этом отмечается, что компания находилась под следствием по так называемому делу спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в те самые американские выборы.
О работе на украинскую партию заявила бывшая сотрудница компании Британи Кайзер.
Документы о деятельности Cambridge Analytica стали публиковать с Нового года на анонимном аккаунте в Twitter под названием HindsightFiles со ссылками на материалы о выборах в Малайзии, Кении и Бразилии. Кайзер предоставила документы с электронной почты и жестких дисков, а некоторые передала в парламент в апреле 2018 года.
«Неопубликованные документы содержат материалы, которые свидетельствуют о том, что компания работала на политическую партию в Украине в 2017 году, даже находясь под следствием в рамках запроса Мюллера», — отметила она.
Ранее власти Великобритании оштрафовали компанию Facebook на максимальную сумму ($644 тысячи) за утечку личных данных пользователей и некорректное поведение во время скандала с компанией Cambridge Analytica.