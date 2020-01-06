Вечером 5 января в иракском Багдаде произошел ракетный обстрел территории возле посольства США, в результате которого пострадали несколько человек, передает Reuters

Трамп пообещал нанести удары по 52 иранским объектам в ответ на возможные атаки Тегерана © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк данным агентства, несколько ракет упали вблизи здания американского дипмиссии в «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства. Согласно информации AFP, ракет было две.

Также местные СМИ сообщили, что под обстрел попало жилое здание вблизи «зеленой зоны», в результате чего пострадали гражданские лица.

#BREAKING: The first video showing rocket strike of #IRGC backed Kataib Hezbollah at #Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/AdiVs63Mfo — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 5 января 2020 г.

Как передает AlJazeera, еще три ракеты упали в районе Аль-Ядрия. По словам источников телеканала в полиции, шесть человек получили ранения.

Ранее в Пентагоне заявили о причастности к ракетным ударам по аэропорту Багдада и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента США Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа «Кудс» генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» ответственным за эту смерть.

В свою очередь Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов. Госдеп же призвал граждан США в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.