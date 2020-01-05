В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками назначение посла РФ на Украине не обсуждалось, а депутатов не отзывали с новогодних каникул. Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников, передает РИА Новости 5 января

Несостоявшийся посол РФ на Украине назначен заместителем главы Минэкономразвития РФ © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак.

«Все на каникулах новогодних. Если бы такое было, мы бы собрались. Соберемся, если надо, потому что слишком хорошее и важное событие. Но пока нас не отзывали из отпуска», — сказал Калашников.

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

При этом ранее зампред комитета ГД по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявляла, что готова, если поступит подобное предложение, стать послом РФ на Украине.