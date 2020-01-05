Отмечается, что инцидент произошел 3 января.
«Уже начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от затекания. Музейным предметам ничего не угрожает… Девятого января ожидается окончательное решение соответствующей комиссии о восстановлении крыши на фондохранилище», — говорится в сообщении.
Сейчас из-за риска обвала крыши вход на территорию монастыря Капуцинов закрыт, а в фондохранилище постоянно дежурит охрана.
Стоит отметить, что в последний раз крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы советской властью.