В селе Олесько во Львовской области из-за непогоды обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения - бывшего костела капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусства имени Б. Возницкого. Об этом сообщила пресс-служба галереи в Facebook 4 января

На Кировоградщине в школе обвалилась крыша © крыша

«Уже начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от затекания. Музейным предметам ничего не угрожает… Девятого января ожидается окончательное решение соответствующей комиссии о восстановлении крыши на фондохранилище», — говорится в сообщении.

Сейчас из-за риска обвала крыши вход на территорию монастыря Капуцинов закрыт, а в фондохранилище постоянно дежурит охрана.

Стоит отметить, что в последний раз крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы советской властью.