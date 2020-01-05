Глава т.н. «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что ПЦУ пока «не вникала» в вопрос легализации медицинского каннабиса. Он сообщил об этом в интервью «Радио Свобода» 4 января

Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«В целом мы пока не вникали в этот вопрос… Мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми этот вопрос бы урегулировался. Когда мы будем видеть, что этот вопрос урегулировался уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем или нет», — сказал Епифаний.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос легализации медицинской марихуаны пока не в приоритете, а от правящей фракции «Слуги народа» подобных инициатив не поступало.

Он также отметил, что легализовать медицинскую марихуану на Украине, если в обществе будет подобный запрос, возможно лишь тогда, когда украинские правоохранители завершат борьбу с незаконной наркоторговлей.