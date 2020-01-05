В настоящее время любое использование марихуаны на Украине запрещено. В 2016 году в Верховной Раде впервые попытались начать ее реальную легализацию в медицинских целях. Документ включили в повестку дня только в сентябре 2018 года, но парламент его так и не рассмотрел.
«В целом мы пока не вникали в этот вопрос… Мы поддерживаем те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека. Сейчас пока еще государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми этот вопрос бы урегулировался. Когда мы будем видеть, что этот вопрос урегулировался уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем или нет», — сказал Епифаний.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос легализации медицинской марихуаны пока не в приоритете, а от правящей фракции «Слуги народа» подобных инициатив не поступало.
Он также отметил, что легализовать медицинскую марихуану на Украине, если в обществе будет подобный запрос, возможно лишь тогда, когда украинские правоохранители завершат борьбу с незаконной наркоторговлей.