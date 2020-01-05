Украинские спасатели проверили пожарную безопасность культовых сооружений в стране перед Рождеством, а также перешли на усиленный режим службы на период празднования. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по ЧС 5 января

Католики, протестанты и некоторые православные. Кто празднует сегодня на Украине Рождество © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Накануне одного из крупнейших религиозных праздников — Рождества Христова — спасатели Госслужбы по ЧС провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений», — говорится в сообщении ГСЧС.

Как отмечается, спасатели провели инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями храмов, объяснили, как должны быть обработаны деревянные конструкции зданий, правила поведения во время пожара, эвакуации и тому подобное. Также сотрудники Госслужбы пополнили наглядными агитационными материалами уголки безопасности культовых сооружений и вручили тематические листовки.

Кроме того, на период празднования Рождества на Украине спасатели в усиленном режиме будут обеспечивать защиту населения и территорий государства от разного рода ЧС и пожаров. На круглосуточном дежурстве уже находятся около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

По данным пресс-службы, в усиленном режиме спасатели будут дежурить до 8 января.