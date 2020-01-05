В среду, 1 января, сторонники украинских праворадикальных партий и организаций провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Позднее пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко заявила, что подобные мероприятия соответствуют одному из приоритетных направлений госполитики страны — «возрождению и сохранению национальной памяти».
«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества. В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада», — говорится в сообщении МИД РФ.
У представителей ведомства сложилось впечатление, будто Запад «выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала». Обнадеживает, по мнению российского министерства, лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине.
Так, после проведения в Киеве марша в честь Бандеры посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.
Кроме того, ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, которую поддержали 133 государства. Еще 52 воздержались, а против проголосовали только США и Украина.
* Организация запрещена в РФ