Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества. Об этом 5 января сообщила пресс-служба МИД РФ в Facebook, комментируя шествие в Киеве в честь 111-й годовщины рождения лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры

«Возрождение национальной памяти»: МИД Украины оправдался за чествование Бандеры © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Екатерины Зеленко заявила, что подобные мероприятия соответствуют одному из приоритетных направлений госполитики страны — «возрождению и сохранению национальной памяти».

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества. В этом контексте особенно тревожит, что ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада», — говорится в сообщении МИД РФ.

У представителей ведомства сложилось впечатление, будто Запад «выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала». Обнадеживает, по мнению российского министерства, лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине.

Так, после проведения в Киеве марша в честь Бандеры посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Йоэль Лион выступили с совместным заявлением, в котором осудили это мероприятие.

Кроме того, ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, которую поддержали 133 государства. Еще 52 воздержались, а против проголосовали только США и Украина.

* Организация запрещена в РФ