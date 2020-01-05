Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов. Об этом лидер США написал на своей странице в Facebook 5 января

Трамп рассказал, когда принял решение о ликвидации Сулеймани © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк Касема Сулеймани, погибшего в результате ракетных ударов по аэропорту Багдада по приказу Трампа. Спустя несколько часов после масштабной похоронной процессии в районе так называемой «зеленой зоны» Багдада, где располагается посольство США и другие госучреждения, произошел взрыв. Также было выпущено несколько ракет по авиабазе «Балад», где расквартированы американские военные.

«Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы нацелимся на 52 иранских объекта (символизирующих 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из которых на очень высоком уровне и важны для Ирана и иранцев… США не хотят больше угроз!», — заявил Трамп.

Он отметил, что власти Ирана «очень смело говорят о нападении» на американские объекты, чтобы отомстить за Сулеймани, который, по мнению американского президента, является «лидером террористов» и несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.

Тем временем тело Сулеймани и других убитых вместе с ним были доставлены из Багдада в священные для шиитов иракские города Кербела и Наджаф. В дальнейшем тело генерала перевезут в Тегеран, а оттуда — в его родной город Керман, где и похоронят 7 января.