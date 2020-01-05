За минувшие сутки украинские силовики трижды нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Донецкой Народной Республики, - огонь продолжается и в воскресенье, 5 января. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает ДАН

Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation отметил, что 4 января обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись район «Вольво-центра» на севере Донецка, поселок Александровка на западе города, а также поселок Каштановое западнее Ясиноватой.

По данным представителя ДНР, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Всего было выпущено девять боеприпасов.

На следующее утро, 5 января, украинские силовики открыли огонь по селу Коминтерново.

«В 08:10 (09:10 мск — ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Водяное к населенному пункту Коминтерново: выпущено пять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что этим утром ВСУ также стреляли в направлении поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка.

Тем временем, по данным представителя Луганской Народной Республики в СЦКК, украинские силовики в течение уже девяти суток не открывали огонь по территории ЛНР.

На встрече в Минске участники переговоров объявили, что с 21 июля 2019 года в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению.

Участники парижского саммита «нормандской четверки» 9 декабря заявили о необходимости установления полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы не прекращаются.