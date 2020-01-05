Глава т.н. «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко) заявил, что на территории республик Донбасса ПЦУ находится в подполье. Он сказал об этом в интервью «Радио Свобода» 4 января

«Война в Донбассе бессмысленна». ПЦУ послала миссионеров на восток Украины © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк отметил Епифаний.

По его словам, «священников» ПЦУ на не подконтрольных Киеву территориях осталось немного, при этом в Луганске и Донецке их якобы вызывают на допросы и заставляют перерегистрироваться согласно российскому законодательству или законодательству республик.

Так называемая «Православная церковь Украины» была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Данная раскольническая структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.

Получив от Вселенского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Помимо Константинопольской, ПЦУ признали еще только две из 15 поместных православных церквей — Элладская и Александрийская.

При этом единственной канонической православной структурой в стране является Украинская православная церковь (УПЦ), которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Именно УПЦ принадлежат храмы на Украине, которые после создания «новой церкви» начали захватывать раскольники.

Впрочем, несмотря на давление государства и сторонников раскольнической ПЦУ, каноническая церковь за 2019 год, по данным управляющего делами УПЦ митрополита Антония, увеличила число приходов почти на 250, а число монашествующих — на 100.