Министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил об отмене показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой в здании костела Святого Николая в Киеве, ссылаясь на отрицательную позицию настоятеля храма. Он сказал об этом на своей странице в Facebook 4 января

Особенности создания модной женской одежды в военный период © предоставлено автором Андрею Раке и гендиректору Национального дома Татьяне Стахурской письма о намерении провести в костеле такое мероприятие.

«Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля», — сообщил Бородянский.

Он подчеркнул, что настоятель устно предоставил отрицательный ответ.

Ранее чиновники пояснили выбор локации тем, что в последнее время мировые бренды сотрудничают с религиозной эстетикой, что якобы дает более широкое распространение. В качестве примера были приведены мировые модные показы, которые проводятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, церкви Сен-Мерри в Париже и церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке.

Таким образом, по задумке, презентация коллекции украинского дизайнера на территории Национального дома органной и камерной музыки в Киеве могла бы стать «символом нового осмысления связи между традиционным и современным, духовным и телесным, вечным и временным, и, несомненно, привлечет внимание молодежи к этой культурной и архитектурной памятке Украины».