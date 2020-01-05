Руководство НАК «Нафтогаз Украины» считает, что американские санкции добавили переговорам с Россией о транзите газа «положительной динамики». Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook 4 января

После санкций США неизвестно, когда достроят «Северный поток – 2» — Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2». Спустя 10 дней «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

«Санкции [США] ввели в конце декабря. И это, скажем так, добавило переговорам положительной для нас динамики. Например, еще за несколько недель до того Украине предлагались различные гибридные способы погашения долга "Газпромом", чтобы "спасти лицо". И тут, ну надо же, получили долг деньгами. Внезапно», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря контракту с РФ страна получит за пять лет не менее $7 миллиардов (434,3 миллиарда рублей). При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.