Конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко помещения на территории стадиона «Металлист» в Харькове и тренировочную базу в Харьковской области зарегистрировали в Госреестре недвижимого имущества. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной госадминистрации 4 января

«Олигархический консенсус». Суицидальный парадокс большого бизнеса Украины © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Алексей Кучер поручил вернуть в госсобственность имущество, конфискованное у Курченко, который обвиняется в присвоении имущества «Укргаздобычи», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов

«В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлиста" в Высоком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб "Металлист"», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена» передали в сферу управления облгосадминистрации распоряжением Кабинета министров от 11 апреля 2018 года.