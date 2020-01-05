Несмотря на намерение США в дальнейшем поставлять Украине уже оговоренные ранее системы, между странами продолжаются обсуждения того, какое именно оружие необходимо Киеву. Об этом бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил в интервью телеканалу ТСН 4 января

Украина потратит часть помощи от США на покупку летального вооружения - Пристайко © Public domain Русланом] Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются», — рассказал дипломат.

При этом он отметил, что Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения, среди которых: противокорабельные ракеты, беспилотники и радиокоммуникационное оборудование.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов, санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и сумму на «сдерживание России».

При этом издание The Washington Post заявляло, что администрация Трампа якобы требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт, предусматривающий конкретные сроки предоставления военной помощи Украине.