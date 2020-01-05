«Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос (какое оружие ждет Украина — ред.). Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом [Русланом] Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются», — рассказал дипломат.
При этом он отметил, что Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения, среди которых: противокорабельные ракеты, беспилотники и радиокоммуникационное оборудование.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов, санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» и сумму на «сдерживание России».
При этом издание The Washington Post заявляло, что администрация Трампа якобы требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт, предусматривающий конкретные сроки предоставления военной помощи Украине.