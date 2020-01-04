Глава не канонической ПЦУ Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, то есть по католическому обряду. Об этом 4 января сообщил сайт «Радио Свобода»

Руководитель раскольнической церковной структуры ПЦУ Епифаний в интервью «Радио Свобода» рассказал, что сейчас идут дискуссии о реформе календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

«Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе. Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате», — приводит слова Епифания издание.

Однако он надеется, что после «объединения всех украинцев в единой православной церкви такое решение будет принять легче». Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Следует заметить, что согласно проведенного в декабре прошлого года опроса, 25% опрошенных украинцев поддерживали идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой реформы, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 4% — не смогли дать определенный ответ.

Ранее глава так называемой ПЦУ Епифаний заявил, что он планирует осуществить реформу церковного календаря и перенести дату празднования Рождества, когда большинство украинцев будет к этому готово.