В Новогоднюю ночь в Одессе в результате бытовой ссоры местная жительница скалкой убила своего бывшего мужа. Об этом 3 января сообщили в Суворовском отделе национальной полиции Одессы

ЧП произошло после того, как женщина пригласила к себе домой на празднование Нового года, своего бывшего супруга, с которым после развода они поддерживали дружеские отношения.

«В разгар празднования возникла ссора, во время которой хозяйка схватила деревянную скалку и избила ею гостя по голове. От полученных травм 43-летний потерпевший скончался на месте», — указывается в сообщении национальной полиции по Одесской области.

По словам правоохранителей, одесситка позвонила в полицию и пожаловалась на «домашнее насилие» над ней. По приезду на место полицейские обнаружили в квартире тело мужчины с разбитой головой и женщину в окровавленной одежде. Предновогодняя Одесса: в Новый год без чувства праздника © Стрингер

В ходе следственных действий в квартире было изъято возможное орудие преступления — скалка и некоторые другие вещи.

Как уточнили в нацполиции, согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины женщину задержали по подозрению в умышленном убийстве. О подозрении ей уже объявили, в настоящий момент злоумышленнице избирается мера пресечения.