Компании «Нафтогаз Украины» и «Газпром» должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключенном мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков в январе 2020 года. Об этом 4 января сообщило агентство РИА Новости

В самом конце уходящего года, вечером 30 декабря, Россия и Украина согласовали и подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы «Оператора ГТС» прошла без сбоев, в штатном режиме.

«Тридцатого декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года. Стороны должны сообщить Арбитражу о достигнутом мировом соглашении в январе 2020 года», — приводит комментарий украинского оператора ГТС РИА Новости.

Напомним, что новый контракт предполагает транзит по украинской ГТС в 2020 году как минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м. В договор заложено положение «качай или плати», то есть, оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины. Войны не будет. Киев и Москва заключили новый контракт о транзите газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. А Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.

Одним из главных условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой и отказ от взаимных судебных исков.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко убежден, что единственное достижение Украины (вернее «Нафтогаза») за 2019 год состоит в том, что компании удалось подписать выгодный для себя контракт с «Газпромом». При этом оно стало возможным из-за вмешательства и давления США на европейских партнеров Газпрома»