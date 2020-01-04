Советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что после проработки Комитетом Рады законопроекта по земельной реформе депутаты могут его рассмотреть на первом заседании после каникул, то есть уже 14 января. Об этом 3 января он написал на своей странице в соцсети Facebook

Алексей Мушак напоминает, что по регламенту Верховной Рады текст ко второму чтению должен быть предоставлен через 10 дней до даты рассмотрения. А так как текст законопроекта появился 4 января, то все формальные процедуры для будущего голосования выполнены.

«К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово. По факту это является законодательным спамом, поскольку референдум необходимо выписывать не в земельном кодексе, а в другом законе. Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку», — написал советник премьер-министра на своей странице в Facebook.

Кроме того Алексей Мушак подчеркнул, что согласно регламенту предстоит постатейное обсуждение законопроекта о продаже земли. Уходящий год был годом больших надежд. Что обсуждают соцсети в канун Нового 2020 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В конце декабря профильный комитет украинского парламента рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.

При этом в проекте введено ограничение, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.