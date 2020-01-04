Алексей Мушак напоминает, что по регламенту Верховной Рады текст ко второму чтению должен быть предоставлен через 10 дней до даты рассмотрения. А так как текст законопроекта появился 4 января, то все формальные процедуры для будущего голосования выполнены.
«К 6 страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще чем любое другое слово. По факту это является законодательным спамом, поскольку референдум необходимо выписывать не в земельном кодексе, а в другом законе. Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку», — написал советник премьер-министра на своей странице в Facebook.
Кроме того Алексей Мушак подчеркнул, что согласно регламенту предстоит постатейное обсуждение законопроекта о продаже земли.
В конце декабря профильный комитет украинского парламента рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.
При этом в проекте введено ограничение, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.