Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС 4 января 2020 года в 05:04 отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты. Об этом 4 января сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом»

В последние годы атомная энергетика Украины заняла ведущее положение в обеспечении страны электроэнергией. Примерно четверть установленных генерирующих мощностей страны составляют АЭС, но при этом они производит около 50% электроэнергии. Однако разрыв технологических связей с РФ и попытки переориентировать украинские АЭС на американское топливо, все чаще приводят к вынужденным отключениям и многочисленным ЧП.

«4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», — говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом».

Как уточнили украинские атомщики, сейчас в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС, их суммарная мощность составляет 2 040 МВт. Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Напомним, что энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС лишь 29 ноября 2019 года был подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта.

Южно-Украинская АЭС — расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса. Суммарная мощность трех энергоблоков АЭС — 3000 МВт.