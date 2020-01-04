Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде заочного заключения под стражу для бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова. Об этом 3 января сообщил Интерфакс-Украина

Сергей Арбузов является одним из фигурантов многочисленных судебных процессов начатых после 2014 года против бывших чиновников и представителей власти.

«Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей», — приводит решение ВАКС издание.

Как уточнили журналисты, Антикоррупционный суд постановил избрать данную меру пресечения в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 193 УПК Украины, поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск. Шесть лет назад. Кто в Киеве в 2013-ом нажал спусковой крючок гражданской войны и кто такая "третья сила"? © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

При этом согласно указанной статье уголовного кодекса Украины, после задержания подозреваемого и не более чем через 48 часов после его доставки к месту уголовного производства судья должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения или о его замене на другую, более мягкую.

Напомним, следствие по делу бывшего вице-премьера Сергея Арбузова завершилось еще 17 января 2019 года. Судьи инкриминировали ему злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка Украины на сумму 220 млн гривен (более $8 млн).