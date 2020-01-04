В Тернопольской области в селе Угринов Подгаецкого района в клубе прогремел взрыв, по данным правоохранителей в результате возникшего пожара пострадали 8 человек. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области

Как рассказали правоохранители, 3 января около 18:30 в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что в сельском клубе села Угринов Тернопольской области прогремел взрыв. По прибытии на место происшествия сотрудникам полиции и спасателям удалось локализовать возгорание.

«В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольской областной детской клинической больницы», — уточнили в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области.

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Примечательно, что накануне чрезвычайного происшествия сотрудники газовой службы проводили газ к сельскому совету, который находится рядом с клубом.