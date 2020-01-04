Гибель главы элитного подразделения иранского спецназа Касема Сулеймани стала проявлением новой реальности, когда можно санкционировать убийство официального лица без правовых оснований. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани погиб вечером 2 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара США.

Министерство обороны США сообщило, что приказ ликвидировать иранского генерала отдал президент Дональд Трамп.

«Нужно сказать еще дополнительно и о том, что мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности. А именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость», — сказала Захарова.

После гибели Сулеймани в Иране был объявлен национальный траур.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани выступили в с заявлениями, в которых пообещали отомстить Соединенным Штатам.

Американское посольство в Багдаде рекомендовало гражданам США незамедлительно покинуть страну.