Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сулеймани погиб вечером 2 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара США.
Министерство обороны США сообщило, что приказ ликвидировать иранского генерала отдал президент Дональд Трамп.
«Нужно сказать еще дополнительно и о том, что мы, безусловно, сегодня столкнулись с проявлением новой реальности. А именно уничтожением представителя правительства суверенного государства, официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой. Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость», — сказала Захарова.
После гибели Сулеймани в Иране был объявлен национальный траур.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани выступили в с заявлениями, в которых пообещали отомстить Соединенным Штатам.
Американское посольство в Багдаде рекомендовало гражданам США незамедлительно покинуть страну.