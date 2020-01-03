Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте

Сотрудники ГПУ рассказали, что у чиновницы во время обыска по месту ее проживания в населенном пункте Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Преступную деятельность удалось раскрыть благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков.

«Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена», — уточнили в пресс-службе ГПУ.

В последнее время на Украине участились сообщения о фактах наркоторговли в силовых структурах и армии. В Черновцах полицейский «под кайфом» погнался за пьяным водителем в гололед © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Так ранее оперативными сотрудниками ГБР был задержан военнослужащий одной из военных частей Винницкой области во время сбыта им психотропного вещества — амфетамина.

А позже за подобные правонарушения был арестован инспектор тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества.