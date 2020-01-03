Сотрудники ГПУ рассказали, что у чиновницы во время обыска по месту ее проживания в населенном пункте Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Преступную деятельность удалось раскрыть благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков.
«Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена», — уточнили в пресс-службе ГПУ.
В последнее время на Украине участились сообщения о фактах наркоторговли в силовых структурах и армии.
Так ранее оперативными сотрудниками ГБР был задержан военнослужащий одной из военных частей Винницкой области во время сбыта им психотропного вещества — амфетамина.
А позже за подобные правонарушения был арестован инспектор тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который продавал наркотические вещества.