Третья подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в соцсети Facebook

Как подчеркивают в Национальной полиции Украины о проведении следственных действий, были предупреждены все три адвоката подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердила только защита Юлии Кузьменко.

«Подозреваемый Андрей Антоненко отказался, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента. А подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась», — утверждает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской ночью проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко. Дело Шеремета. В Киеве провели следственный эксперимент с Кузьменко

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Кузьменко.

В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца. По версии следователей, убийство совершили, чтобы дестабилизировать социально-политической ситуации в стране.