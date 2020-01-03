Президент РФ Владимир Путин 3 января в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил вопросы взаимоотношений России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Лидеры двух стран позитивно оценили недавний обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса, а также пакетную сделку по транзиту российского газа в Европу через Украину.

«Затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о продолжении контактов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Комик-рулевой, реформы, которых нет, Крым - России, газ - Европе. Что писала западная пресса об Украине в 2019 году © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан поздно вечером 30 декабря по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Пятилетний контракт предусматривает транзит по украинской ГТС в 2020 году как минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в следующие четыре года — по 40 млрд куб. м.