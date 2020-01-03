Лидеры двух стран позитивно оценили недавний обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса, а также пакетную сделку по транзиту российского газа в Европу через Украину.
«Затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о продолжении контактов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обмен пленными между народными республиками Донбасса и Киевом произошел 29 декабря. Киев освободил 124 человека, Донецк и Луганск передали властям Украины 76 заключенных.
Договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан поздно вечером 30 декабря по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.
Пятилетний контракт предусматривает транзит по украинской ГТС в 2020 году как минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в следующие четыре года — по 40 млрд куб. м.