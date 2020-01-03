Госбюро расследований Украины (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей деятельности. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГБР на своей странице в соцстети Facebook

Как сообщили в ведомстве, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового аудита Счетной палатой Украины, который подтвердит соблюдение бюджетного законодательства в Бюро. Будут также подвергнуты ревизии финансово-хозяйственная деятельность и законность проведения государственных закупок.

«После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведения аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР»,- приводит слова временного директора ГБР Ирины Венедиктовой на странице Бюро в соцсети Facebook.

Ранее новый глава ГБР, заявила о нарушении условий работы следователей в ГБР. Госбюро расследований Украины (ГБР) в минувшем году не справилось со своими задачами и вызовами современности. Это признали в самом ведомстве, опубликовав в первый день 2020 года соответствующее обращение. Новый руководитель ГБР заявила о нарушениях в работе Бюро © Facebook, Ирина Венедиктова

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.

В то время депутат от «Слуги народа» Венедиктова занимала пост главы комитета Верховной рады по правовой политике.