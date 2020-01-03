В ночь на 3 января около 20 боевиков ПЦУ с битами и металлическими прутами напали на четырех верующих УПЦ, которые несли дежурство у Свято-Иоанно-Богословской церкви.
Радикалы пытались разгромить вагончик, в котором находились охранники. Охранников избивали битами на глазах у полицейских.
«Двое полицейских, которые также несли дежурство у храма, спрятались в служебном автомобиле и оттуда наблюдали за всем происходящим. Сотрудники правоохранительных органов, вызванные дополнительно из Костопольского районного отделения полиции, приехали на место жестокой драки только через 40 минут — за это время все нападавшие успели скрыться», — говорится в сообщении.
Избитых охранников супруга настоятеля храма Анна Ильницкая отвезла в Костопольскую поликлинику. Однако врачи не стали делать рентген и описывать травмы, узнав к какому патриархату принадлежат пострадавшие.
По словам местных жителей, активисты ПЦУ перед нападением выпивали в местном баре. Среди них были как жители села, так и наемники из окрестных населенных пунктов.
Единственной канонической церковью Украины остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Церковь отказалась участвовать в Объединительном соборе в 2018 году, на котором была создана раскольническая «Православная церковь Украины».